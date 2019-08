Oro y plata para Cuba en tiro deportivo panamericano

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – En la modalidad pistola rápida 25 metros, la delegación cubana logró su sexta medalla de oro, a través de Jorge Félix Álvarez, y su noveno metal plateado con Leuris Pupo, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

De esta forma, Cuba logró hacer el 1-2 en una competencia ampliamente dominada por los cubanos, a razón de los 28 puntos logrados por Álvarez, y los 26 de Pupo, quien fuera campeón olímpico en Londres 2012.

A pesar de las carencias con las que lidian estos atletas en sus entrenamientos, el tiro deportivo ha sido la disciplina que más preseas ha aportado a la delegación, con 4 oros, 2 platas y 1 bronce, confirmando el buen estado de salud de este deporte.

Cuba tendrá hoy la posibilidad de sumar otras medallas de oro, a través de las 5 finales que esta noche tendrá el boxeo, donde nuestros pugilistas partirán como favoritos.

