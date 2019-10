Nota del Ministerio de Cultura de la República de Cuba

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Cultura informa que las honras fúnebres de la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso tendrán lugar el próximo sábado 19 de octubre en el Gran Teatro de La Habana que lleva su nombre, a partir de las 9:00 de la mañana. Nuestro pueblo podrá acudir a rendir tributo a su gran artista.

De acuerdo con la voluntad de sus seres queridos, sus restos serán inhumados ese mismo día en un panteón familiar en la Necrópolis de Colón.

Las instituciones culturales, las organizaciones de creadores, los artistas y escritores cubanos, de acuerdo con los familiares de Alicia Alonso, le dedican, no un duelo, sino un gran homenaje que compartirá todo su pueblo, en la presente Jornada de la Cultura Cubana.

El Ministerio de Cultura ofrecerá más información sobre los detalles del funeral en las próximas horas.

Lleguen nuestras condolencias a la familia de Alicia, al Ballet Nacional de Cuba y a los muchos que la admiran y quieren, en Cuba y en otras partes del mundo.

La Habana, 17 de octubre de 2019.

