Ministro de la Agricultura cubano recorrió unidades de Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – El Cebadero de Toros Las Clavellinas, ubicado en el municipio pinareño de Mantua, fue recorrido este miércoles por el Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, en compañía de directivos del sector y de este occidental territorio.

Se trata de una instalación que se rescata, debido a sus malas condiciones técnicas, para poner a funcionar eficientemente todas sus áreas, en las cuales se restaurarán naves de almacenamiento, de preceba, la zona de baño y clínica de los animales.

El Ministro de la Agricultura elogió el grado del Cebadero de Toros Las Clavellinas, el cual además de las hectáreas dedicadas a pastos y forrajes, albergará a animales a los que aumentarán su peso.

Rodríguez, aseveró que la instalación dejó de funcionar durante los años del periodo especial y ahora se rescata con esfuerzo junto a cultivos como el arroz, viandas y hortalizas.

