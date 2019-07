Ministro de la Agricultura chequea inversiones en Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, constató la marcha del Complejo Molino-Secadero de Arroz Batalla de Santa Clara, de la Empresa Emilio Córdova, perteneciente al municipio villaclareño de Encrucijada.

El titular del ramo también se interesó en esa provincia por la segunda etapa inversionista de la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú de Santa Clara, donde indicó acelerar la instalación de los sistemas de riego, para dar valor de uso a hectáreas por cultivar.

Durante su estancia en Villa Clara, el ministro de la Agricultura visitó, además, el centro de procesamiento de capas de la Empresa de Tabaco Torcido, en Santa Clara, obra prevista a concluir en septiembre próximo.

Rodríguez Rollero estuvo acompañado por Héctor Luis Torna, delegado de la Agricultura en ese territorio, y otros dirigentes partidistas y del sector agrícola.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.