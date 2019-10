Medidas que benefician al pueblo

La Habana, Cuba. – En la Mesa Redonda para aclarar dudas sobre las nuevas medidas económicas, el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, señaló que se ha dado seguimiento a los comentarios de la población, que en apenas 24 horas fueron más de mil 400 en el sitio web de Cubadebate.

Reiteró que esas decisiones se implementarán gradualmente, por etapas, y en un inicio no será amplia la gama de productos en las tiendas, hasta tanto se recoja la divisa y comience el proceso de reaprovisionamiento.

Valdés Mesa subrayó que se mantendrán las tiendas en CUC y la línea económica, e insistió en tener claro que las medidas benefician a todos, y contribuirán a recuperar la industria y el mercado nacionales.

La idea no es importar productos para revender y hacer negocio, sino para satisfacer las demandas de las familias cubanas, aseveró en la Mesa Redonda.

