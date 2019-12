Manuel Marrero Primer Ministro de Cuba

La Habana, Cuba. – El compañero Manuel Marrero es el Primer Ministro de la República de Cuba, aprobado por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, luego de la designación del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, según establece la Constitución.

En sesión a la que asiste el Primer Secretario del Partido, Raúl Castro Ruz, fueron aprobados como vicepresidentes del Consejo de Ministros, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés; Roberto Morales, Inés María Chapman; José Luis Tapia; Alejandro Gil y Ricardo Cabrisas.

Como Secretario se mantiene José Amado Ricardo Guerra; así como los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintras Frías; del Interior, el Vicealmirante Julio César Gandarilla; y de Educación Superior José Ramón Saborido.

Fueron ratificados, además, como titulares de Educación, Ena Elsa Velázquez; y de Finanzas y Precios, Meisy Bolaños.

