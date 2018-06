Mantiene la FEU rol protagónico en la historia

La Federación Estudiantil Universitaria a sus 95 años de fundada, mantiene su rol protagónico en la historia de Cuba, y con la madurez alcanzada asume la continuidad de la obra humanista del líder de la Revolución, Fidel Castro.

En la Universidad de La Habana se dieron cita dirigentes estudiantiles de todas las facultades, para celebrar la última de las asambleas previas al IX Congreso de la FEU, proceso que también se llevó a cabo en todos los centros de altos estudios a nivel nacional.

De manera general, los miembros del ente estudiantil, debatieron sobre el funcionamiento de la organización, la docencia, la comunicación y otros temas de interés

Los delegados llamaron al correcto manejo de los recursos disponibles, al mejoramiento de la disciplina, lograr que sea garantizada la ubicación de los graduados, así como estrechar los nexos entre las entidades empleadoras y la universidad

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.