Machado Ventura exhortó a producir más tabaco

Pinar del Río, Cuba. – El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, exhortó a los vegueros de Pinar del Río a producir más tabaco.

En la Asamblea XII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), del territorio, habló de mayores toneladas por hectáreas en un cultivo con mercados seguros, y ponderó la confianza de la Revolución en el campesinado, en medio del déficit de recursos que obligó a disminuir superficies.

Machado Ventura detalló a los anapistas pinareños que sin apartar la producción de alimentos, el tabaco tiene presente y futuro gracias a la voluntad veguera.

Al término del encuentro, el segundo secretario del Partido, junto a Rafael Santiesteban, presidente de la ANAP, felicitó a los jóvenes incorporados a las tareas anapistas, también lo hizo con los integrantes del nuevo comité que encabeza Noel Echevarría Simón.

