Los Reyes de España en un encuentro con la historia de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – Los monarcas de España, Felipe Sexto y Letizia Ortiz Rocasolano finalizaron su visita a la Isla con un breve recorrido en la tarde del jueves por sitios históricos de Santiago de Cuba, vinculados a la guerra Hispano-Cubano-Estadounidense.

Los distinguidos visitantes fueron recibidos por Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Consejo de Estado y presidenta del Gobierno en esa provincia, quien los acompañó en su recorrido por el Castillo del Morro de San Pedro de la Roca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En ese emblemático sitio Sus Majestades develaron una tarja en honor a su visita y rindieron honores a los 323 españoles caídos en la batalla naval de la bahía santiaguera.

Por último recorrieron el Parque histórico de San Juan, donde soldados españoles se enfrentaron a las tropas estadounidenses hace 121 años.

Visitan Reyes de España Centro de Inmunología Molecular

Los Reyes de España, Felipe Sexto y doña Letizia Ortiz, visitaron este jueves el Centro de Inmunología Molecular, (CIM), perteneciente al grupo Biocubafarma y líder en la producción de medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

El doctor Eduardo Ojito, director general del CIM, y Eduardo Martínez, presidente de Biocubafarma, acompañaron a los distinguidos visitantes por las instalaciones del centro donde intercambiaron con trabajadores y jóvenes científicos.

Los Reyes dialogaron con pacientes que reciben tratamiento con Cimavax, vacuna terapéutica desarrollada por el CIM para el cáncer de pulmón avanzado, y se interesaron por el mecanismo de acción del medicamento.

Más temprano, sus majestades asistieron a la primera exhibición del más icónico autorretrato del reconocido pintor Francisco de Goya, en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Los Reyes de España, Felipe Sexto y Letizia Ortíz Rocasolano, ofrecieron en la noche de este miércoles una cena de reciprocidad en el Palacio de los Capitanes Generales, en la que participó el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Al dirigirse a los invitados, el Rey Felipe Sexto agradeció la cálida acogida fruto de tanta historia compartida de la fusión cultural, simpatía y hermandad de nuestros pueblos, y aseguró que España puede contribuir al desarrollo de Cuba.

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, transmitió un saludo afectuoso del pueblo y gobiernos cubanos y apreció de muy significativa la visita de Sus Majestades en ocasión de los 500 años de La Habana.

Díaz-Canel explicó que España es parte indisoluble de nuestra nacionalidad y significó de manera especial que la nación ibérica ha estado al lado de Cuba en diferentes escenarios.

