Llegó a Cuba presidente de Venezuela Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, llegó hoy en horas de la noche a esta capital donde participará en la XVI Cumbre ALBA –TCP, que se desarrollará a partir de mañana.

Acompaña al mandatario suramericano Jorge Arreaza, Canciller de la patria de Bolívar, y el embajador cubano en ese país Rogelio Polanco.

A la terminal 1 del aeropuerto internacional José Martí acudió a recibirlo Bruno Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

Este viernes también sesionará en La Habana la reunión binacional Cuba-Venezuela. En las próximas horas está prevista la llegada de Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y su homólogo Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, así como también representantes del resto de las naciones que conforman el ALBA-TCP.

El cónclave sesionará en La Habana durante este viernes y es un espacio propicio para reforzar la unidad y la integración latinoamericana.

Además, se conmemorará el aniversario 14 de la fundación de esta plataforma que ha impulsado proyectos de cooperación como la Misión Milagro, el Fondo Cultural del Alba, la Escuela Latinoamericana de Medicina, la multinacional Telesur y el SUCRE, moneda emitida por el Banco del Alba con el propósito de valorar los intercambios comerciales y financieros entre los países de la región.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.