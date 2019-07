Llegará hoy a Cuba el Vicepresidente de la República de Ghana

La Habana, Cuba. – El sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores destaca que el vicepresidente de la República de Ghana, Excmo. Sr. Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia, llegará este miércoles a Cuba en visita oficial.

Durante su estancia, el distinguido visitante sostendrá conversaciones oficiales con la vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, Inés María Chapman Waugh, y realizará otras actividades.

La visita ocurre en el año en que se cumple el aniversario 60 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Entre los nexos bilaterales entre Cuba y Ghana destacan la educación, la agricultura, la salud y el deporte; y en el caso de la colaboración médica, esta comenzó en 1983 y para el año 2000 se inició el Programa Integral de Salud.

