Llama Segundo Secretario del Partido a elevar eficiencia en la zafra

Sancti Spíritus, Cuba.- Para alcanzar los mayores rendimientos y recobrado industriales, la zafra exige moler estable, destacó en Sancti Spíritus el Segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura.

Al intercambiar con directivos y trabajadores del central Uruguay, en Jatibonico, el dirigente partidista señaló que ante las limitaciones de materia prima y recursos se requiere el actuar consciente de los colectivos, para producir el máximo posible de azúcar.

El país, dijo Machado Ventura, enfrenta como nunca antes las medidas agresivas de Estados Unidos, y ante ese reto nos corresponde trabajar bien y confiados en el futuro.

El central espirituano Uruguay recupera atrasos productivos ocasionados por dificultades fabriles y lluvias en los inicios de su labor, pero logra rendimiento y recobrado industriales por encima de lo previsto hasta la fecha.

