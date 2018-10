Llama Díaz-Canel a mantenerse atentos y cumplir las orientaciones

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Diaz Canel conoció, a través de una video conferencia, sobre la situación de las provincias occidentales y el municipio especial de la Isla de la Juventud, afectados por el paso del huracán Michael, destacó el Noticiero Estelar de la Televisión.

En la reunión, Díaz Canel llamó a mantener la vigilancia, cumplir con todas las medidas y mantenernos informados.

El General de División Ramón Pardo, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, subrayó que están en Fase de Alerta Ciclónica Pinar del Río y la Isla de la Juventud, y en Fase Informativa Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas.

Díaz Canel intercambió con las máximas autoridades del Partido y el Gobierno de esos territorios y conoció que en Pinar del Río existen más de 300 evacuados, sobre todo en Sandino, San Juan y Martínez y Guane.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.