Laina Pérez de tiro deportivo abrió el medallero de Cuba

La Habana, Cuba. – La matancera Laina Pérez alcanzó medalla de oro en la modalidad de pistola de aire a 10 metros, para abrir el medallero dorado para Cuba en los Juegos Panamericanos de Lima que se iniciaron ayer.

En el Polígono Base Aérea Las Palmas, en la periferia de la capital peruana, Laina aseguró el título con 200 puntos, apoyada en seis disparos de 10 puntos, mientras su compatriota Sheyla González obtuvo la medalla de bronce en la misma competencia.

La plata en la modalidad de pistola de aire a 10 metros en los Juegos Panamericanos de Lima, fue para la ecuatoriana Andrea Pérez con 196,5 puntos.

Hace cuatro años, en la edición de Toronto, Pérez quedó cuarta y ninguna modalidad de la pistola entre las mujeres aportó medallas para la delegación nacional.

