La juventud: garantía de la obra revolucionaria

La Habana, Cuba.- Hay en nuestra juventud fortaleza ideológica y conciencia de su responsabilidad histórica en darle continuidad a nuestra Revolución, expresó, en La Habana, el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, en el VII Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas,( UJC).

Elogió la calidad y el avance en torno a las transformaciones implementadas en el sector educacional, cuyo impacto en la vanguardia política juvenil y las organizaciones estudiantiles fue evaluado en la reunión.

Machado Ventura valoró de positivo la interrelación que existe entre los Ministerios de Educación y Educación Superior, y la UJC y las organizaciones estudiantiles.

A estar bien preparados e informados, tener argumentos para esclarecer y a mantener la unidad que es imprescindible exhortó a los jóvenes el Segundo Secretario del Partido.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.