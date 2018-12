La Habana avanza a paso firme

La Habana, Cuba. – En medio de las tensiones económicas que vive Cuba y el recrudecimiento del bloqueo, La Habana experimentó este año un modesto avance, así lo informó el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Reinaldo García Zapata.

Dijo que aunque los resultados son positivos aún hay que estar insatisfechos, pues existen reservas y potencialidades sin explotar.

Al referirse al programa de la vivienda, el presidente del gobierno de La Habana destacó que más de 3 mil hogares se edificaron durante este período, cifra que debe duplicarse el próximo año con la incorporación de todos los organismos.

Explicó que la capital cubana marcha muy lejos de las necesidades reales respecto a la construcción de casas, proyecto que para el nuevo año debe apoyarse más en la producción local de materiales de la construcción.

Las inversiones en Comunales fueron otras de las acciones realizadas durante el 2018 en La Habana, en busca de solucionar un viejo anhelo de los capitalinos, expresó el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Reinaldo García Zapata.

Informó que próximamente arribarán al país cien camiones colectores que unidos a los hoy existentes permitirán revertir la situación del sector y tener una ciudad más bella y limpia en el aniversario 500 de su fundación.

Al referirse al transporte, García Zapata señaló que continuará el experimento con los transportistas privados, pues posibilita mantener un mayor control sobre el combustible.

Además, agregó, se adquirirán 90 ómnibus a inicios de año y se incrementarán los microbuses que circulan en ruta, acciones que contribuirán a seguir mejorando ese servicio.

