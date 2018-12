Es vital mayor atención en la vía(+Fotos)

El Ministro de Salud Pública, José Angel Portal, destacó que la estabilidad epidemiológica del país es de máxima prioridad por lo que representa en la salud de la población, en el orden económico cada vez que hay que enfrentar epidemias y tercero porque, desgraciadamente, es manipulado en el orden político.

A los diputados de las Comisiones de Salud y Deporte, y Defensa Nacional y Orden Interior, el titular aseguró que en Cuba no hay Zika ni Chikungunya.

Refirió que existe transmisión de dengue en La Habana, Villa Clara y Holguín, las cuales tienden a la disminución, y con la situación más compleja están Cienfuegos y Sancti Spíritus.

El Ministro dijo que el 68,7 por ciento de los focos se encuentran en depósitos para almacenar agua, la mayor cantidad dentro de las viviendas y centros laborales, de ahí la importancia de la participación de todos en la batalla contra el mosquito.

Los resultados del control de los diputados al plan de sostenibilidad del enfrentamiento del mosquito Aedes Aegypti y las enfermedades que produce fueron informados por Cristina Luna, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte que funcionó de conjunto con la de Defensa Nacional y Orden Interior.

Destacó que se comprobó que la plantilla de la estructura de control de vectores está incompleta a nivel de áreas de salud y municipios, y no se cumple con calidad la selección de la fuerza de trabajo.

Luna dijo que, en intercambio con trabajadores de la campaña antivectorial, conocieron de la inadecuada calidad del uniforme y calzado, su elevado precio, y la dificultad de transporte para realizar labores en lugares de difícil acceso.

Agregó que continúa siendo un problema la situación de las viviendas cerradas y la escasa participación de la población en las jornadas de higienización en las viviendas y barrios.

El vicepresidente primero de los consejos de Estado y de Gobierno, Salvador Valdés Mesa, afirmó que el mayor reto que tiene la Aduana General de la República es lograr la estabilidad en su fuerza de trabajo.

En su participación en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior agregó que, por ser la mayoría un personal joven, hay que hacer un esfuerzo mayor en la labor político-ideológica con él para su permanencia por su alto nivel de instrucción.

La accidentalidad y las medidas de enfrentamiento también ocuparon espacio en esa comisión, donde se informó que hasta octubre se reducen los accidentes, fallecidos y lesionados, no obstante en La Habana, Villa Clara y Camagüey hay mayor peligrosidad en los muertos.

La distracción, el exceso de velocidad, los desperfectos técnicos y la ingestión de bebidas alcohólicas son las principales causas de los siniestros.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.