Juventud protagonista en próximas elecciones

La Habana, Cuba.- Jóvenes cubanos resaltaron en La Habana el protagonismo de ese sector en las elecciones del 11 de marzo en la isla caribeña, para elegir a los diputados al Parlamento y a los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Profesores y estudiantes universitarios destacaron la participación de los jóvenes como autoridades electorales, colaboradores, supervisores e integrantes de las comisiones de candidatura activadas para la cita en las urnas, cuando están convocados más de ocho millones de cubanos.

Ese proceso nos permite ver con nuestros propios ojos el fenómeno de la democracia, la participación voluntaria y la masividad a la hora de elegir a los dirigentes del pueblo, precisó Marian Cordero, estudiante de Derecho.

Estas elecciones nos han servido para entrar en contacto con el proceso, y además complementar los conocimientos teóricos que alcanzamos durante la carrera, destacó.

