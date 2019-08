Jóvenes se concentran en Birán por cumpleaños de Fidel

Holguín, Cuba. – Unos 700 jóvenes cubanos arriban hoy a Birán, en Holguín, para festejar el Día Internacional de la Juventud y el Aniversario 93 del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en esa provincia, Yanelis Rodríguez Paneque, confirmó la realización de una acampada juvenil en Sabanilla de Birán, con participación en actividades productivas, culturales y de esparcimiento.

Este lunes se constituye el Destacamento Aniversario 60 de los Comités de Defensa de la Revolución y tiene lugar un diálogo de generaciones, para compartir experiencias de la lucha revolucionaria en nuestra historia.

Tras la velada artística y el concierto en homenaje al líder histórico de la Revolución en la plaza de Birán, a la mañana siguiente se realizará un acto en el conjunto patrimonial donde se ubica la casa natal de Fidel y Raúl.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.