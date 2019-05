Insta Ramiro Valdés en Villa Clara a concluir subsidios pendientes

Villa Clara, Cuba. – La necesidad de concluir subsidios pendientes como orientó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la visita gubernamental a Villa Clara, resultó uno de los temas tratados por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez en una reunión de trabajo a esa provincia.

En el diálogo con directivos de la región central, el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros abordó la marcha del Programa de la Vivienda y abogó por un mayor control de los materiales de la construcción.

Durante su encuentro en Villa Clara, Valdés Menéndez analizó el comportamiento de las ventas de combustible en Servicentros de CIMEX, donde se observa un ligero incremento en comparación con otras etapas .

En ese territorio, el vicepresidente también indagó por la actividad del recape de neumáticos y el reciclaje de chatarra ferrosa, a fin de sustituir importaciones.

