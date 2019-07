Inicia presidente de Angola visita a Cuba

La Habana, Cuba. – El jefe de Estado de Angola, Joao Lourenzo, llegó ayer domingo a Cuba para cumplimentar una visita oficial a partir de este lunes con el propósito de reforzar los nexos bilaterales.

Lourenzo, quien fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana por la vicecanciller cubana, Anayansi Rodríguez, rendirá homenaje hoy al padre fundador y primer mandatario de Angola, Agostinho Neto.

Al respecto, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el la red social Twitter que recibirá a su homólogo de Angola, y calificó su visita de importante, al recordar los históricos lazos que unen a ambas naciones.

Como parte de su agenda oficial, el jefe de Estado de Angola impartirá una conferencia magistral en la Universidad de La Habana, y recorrerá el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología; también visitará la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

