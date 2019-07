Informa Seguridad Vial de La Habana cierre de vía

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población y en particular a los conductores de vehículos, que con motivo de las acciones de rehabilitación hidráulica que acometerá la Empresa Aguas de La Habana en la calle Neptuno del municipio La Habana Vieja, se hace necesaria la aplicación de medidas de carácter organizativas.

A partir de las 9 de la mañana de hoy jueves hasta las 6 de la tarde del 12 de julio del presente año, la calle Neptuno se cerrará de forma total a la circulación vial, desde la calle Zulueta hasta la calle Prado.

Se recomienda a los conductores como vías alternativas las calles Reyna, Monte, Prado y Avenida de las Misiones.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial ofrece disculpas por las molestias que estas medidas puedan ocasionar y exhorta a los usuarios, a cumplir con las disposiciones establecidas en la presente nota.

NOTA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL DE LA HABANA

