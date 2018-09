Inauguran en Vietnam plaza dedicada a Fidel

Con la presencia del primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés, inauguran una plaza denominada Fidel Castro con un busto en bronce del líder histórico de la Revolución en la ciudad vietnamita de Dong Ha, donde estuvo hace 45 años el Comandante en Jefe.

Esa ciudad es capital de la provincia vietnamita de Quang Tri, escenario de cruentos combates durante la última guerra por la independencia nacional, gesta reunificadora por la cual Fidel expresó profunda admiración y respeto.

Su presencia allí hizo de Fidel Castro el único estadista que en plena guerra, y bajo amenaza de bombardeos estadounidenses, cruzó el paralelo 17 que dividía la nación indochina en Norte y Sur.

Tras esa visita se erigió el hospital Amistad Vietnam-Cuba, equipado con ayuda de la Isla y que fue visitado este viernes por Valdés Mesa y la delegación que lo acompañará a la inauguración de la plaza.

(Visited 1 times, 18 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.