Homenajes a Fidel y los hermanos Saíz en Granma

Granma, Cuba. – Con diversas actividades de carácter histórico, cultural, productivo y recreativo, jóvenes de toda Cuba conmemorarán, en Granma, el natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Regresar una y otra vez a las raíces, y muy especialmente a aquellas que hablan de la presencia y el intenso quehacer de Fidel en el oriental territorio, constituye una máxima del programa diseñado por el Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Por tal razón no faltarán las visitas a sitios emblemáticos como la Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata, el parque museo Antonio López y los monumentos Loma de Braulio Coroneaux, y Las Coloradas, en Niquero.

El próximo sábado, a partir de las 10:00 p.m., integrantes de la Asociación Hermanos Saíz, AHS, en Granma, homenajearán al líder histórico de la Revolución cubana y a los revolucionarios y poetas Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, con una intervención cultural en el parque Armando Mestre, de la ciudad de Bayamo.

