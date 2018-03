Homenaje a las mujeres cubanas en La Habana

La Habana, Cuba.- Teresa Amarelle Boue, miembro del Buró Político y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, destacó en la jornada de hoy, en La Habana, que las fuerzas femeninas del país ocupan el lugar que tienen en la sociedad por obra de la Revolución.

La declaración fue hecha en la actividad de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) por los festejos 8 de marzo, en la que intervinieron trabajadoras de diferentes sectores con aportes sobresalientes a la economía.

El encuentro contó con la intervención especial del doctor Juan Carlos Alonso, sobre el envejecimiento y sostenibilidad de Cuba, y delegadas intercambiaron sus experiencias en la vida personal, social y laboral.

Gisela Vázquez Duarte, miembro del Secretariado Nacional de la CTC, subrayó que el encuentro forma parte del programa de movimiento sindical en homenaje al Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y a sus afiliadas.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.