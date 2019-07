Homenaje a Céspedes y a Perucho Figueredo en Bayamo (+Fotos y Video)

Granma, Cuba. – Ofrendas florales en nombre del pueblo de Cuba, fueron depositadas hoy en la base de la estatua de Carlos Manuel de Céspedes y el busto de Perucho Figueredo en la Plaza de la Revolución en Bayamo.

Las máximas autoridades de Granma presidieron el homenaje a esos patricios en la ceremonia de izamiento en ese lugar de la bandera cubana y la que enarboló Céspedes en La Demajagua, que contó con la participación del pelotón de ceremonia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Ludín Fonseca, historiador de Bayamo, dijo que esa ciudad es para Cuba un símbolo irreducto de enfrentar siempre lo imposible, y recordó que hace hoy 66 años Fidel, precisó en esa urbe el asalto al cuartel Céspedes.

Esa instalación no se pudo tomar al igual que el Moncada, pero los bayameses fueron fieles a su tradición patriótica y muchos de sus vecinos ayudaron a los asaltantes.

