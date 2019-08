Homenaje a Calixto García por aniversario de su natalicio

Holguín, Cuba. – En la mañana de hoy la Plaza de la Revolución de Holguín, que lleva el nombre de Mayor General Calixto García Íñiguez, fue escenario del homenaje al insigne patriota holguinero por el aniversario 180 de su natalicio.

Durante el homenaje se colocó una ofrenda floral, y Aimeé Cabrera, directora del Complejo Monumentario que guarda los restos del héroe mambí, reseñó sus hazañas protagonizadas durante las gestas independentistas.

La jornada de tributo continuó en el parque central Calixto García, donde unas 300 personas recibieron el carné que los acredita como militantes de la UJC y el Partido, además de una gala cultural.

El Mayor General Calixto García Íñiguez se incorporó a la contienda con 29 años, libró múltiples combates y se ganó el respeto de las tropas por las muestras de valentía, responsabilidad y disciplina, además del amplio dominio del arte militar.

