Gobierno golpista boliviano suspende relaciones con Cuba

La Paz, Bolivia.- El canciller interino, Yerko Núñez, del gobierno golpista de Bolivia, anunció hoy la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba, alegando que tal decisión responde a declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien denunció en Twitter la violencia a la que estuvieron sujetos nuestros profesionales de la salud en la nación andina.

El Jefe de la Cancillería cubana dijo que la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez debería explicar al pueblo que tras el retorno a la Isla de los colaboradores se han dejado de realizar más de 450 mil atenciones médicas.

La actitud neo-fascista de esa derecha ha sido la única responsable de afectar desde el principio la relación bilateral con Cuba, instigado por el gobierno de Washington, ha arremetido contra el personal de la Salud cubano, y a pesar de que nuestros galenos regresaron a la Patria continúan atacando su labor solidaria.

Actualmente familias enteras bolivianas claman por la presencia de médicos, porque el régimen golpista no ha repuesto los servicios suspendidos.

