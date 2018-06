Gala de homenaje al Che en Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas acogió en la noche de este jueves la gala político cultural en Villa Clara, como colofón de las actividades por el aniversario 90 del natalicio de Ernesto Che Guevara.

Presidida por Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano y el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, entre otros dirigente, actores, trovadores y repentistas evocaron con versos, canciones y poemas al hombre de ideas y acción.

En la ceremonia, Julio Lima Corzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, se refirió a la intachable conducta del Guerrillero Heroico, y la lealtad a Fidel, de quien continúa librando batallas y cuyo rostro se ha convertido en bandera de lucha para el mundo.

Expresó que el Che nos acompaña en las tareas que tenemos por delante, y destacó los cargos ocupados en su fructífera vida, además de agradecer su historia, vida y ejemplo.

Santa Clara, la ciudad que acogió al Che como hijo adoptivo, dedicó intensas jornadas a homenajear al Guerrillero Heroico en el aniversario 90 de su natalicio.

Con la presencia de familiares y amigos, y los héroes de la República de Cuba Gerardo Hernández y Ramón Labañino, trascendió en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas el evento Che a los 90: su presencia en Cuba hoy.

Como parte del homenaje de los villaclareños al cubano-argentino, el pueblo de Santa Clara partió en peregrinación hasta la Plaza Guevariana, donde se presentaron libros vinculados con su vida y una exposición fotográfica sobre distintas facetas de su existencia.

Durante la jornada de este 14 de junio, también abrió sus puertas el Palacio de Pioneros José Luis Miranda y la Filial Cinesoft de Villa Clara, para la recreación sana de niños y jóvenes.

