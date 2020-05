Frente a la COVID-19, más disciplinados que nunca

Ante el hecho, real y alentador, de la tendencia a la baja en las estadísticas relacionadas con la COVID-19 en la Mayor de las Antillas, el gobierno cubano reiteró este viernes el llamado a mantener la disciplina, hoy más que nunca, y asumir con responsabilidad cada una de las medidas que se han tomado para contener la expansión de una enfermedad que en el mundo ha cobrado la vida a más de 296 mil personas.

En la reunión del grupo de trabajo para la prevención y el control del nuevo coronavirus — dirigida como es habitual por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz —, el titular de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, detalló la situación en la que se encuentra el país con mil 840 casos confirmados; de ellos, solo 334 se mantienen ingresados.

El 97,3% de esos pacientes diagnosticados con la enfermedad que hoy están en los hospitales, especificó, presentan una evolución clínica estable. “Del total de personas que han contraído el nuevo coronavirus, mil 425 están ya recuperadas”.

Portal Miranda explicó que en el territorio nacional también va bajando la cantidad de eventos abiertos de transmisión local. “Hasta la fecha, de 44 se han cerrado 26 y se mantienen activos 18”, al darse por concluido en las últimas horas el de Guaicanamar, en el municipio capitalino de Regla, y otro en el municipio de Camajuaní, en Villa Clara. En ambos se cumplieron los dos períodos de incubación de la enfermedad, o sea 28 días, sin nuevos casos de la COVID-19.

En el intercambio sobre estos temas vinculados con el comportamiento de la pandemia en Cuba, Díaz-Canel destacó como otro resultado de esa batalla el hecho de que, en comparación con lo sucedido en buena parte del mundo, no ha colapsado nuestro sistema de Salud y ha sido bajo el porciento de profesionales cubanos de ese sector que han contraído la enfermedad. No se ha tenido que lamentar la muerte de ninguno y todos tienen hoy una evolución favorable.

Al respecto, Portal Miranda agregó que lo más significativo es que los mayores contagios ocurrieron en la primera parte del combate a la pandemia. En esta última etapa es mínimo, aclaró, a partir de que se han ido entrenando bien.

La gran mayoría de los contagios, acotó el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda, no sucedieron en las instituciones donde se crearon las condiciones exclusivamente para el tratamiento de la COVID-19, sino en las que no se habían habilitado para la atención específica a dicha enfermedad.

En la cita de este viernes, volvieron a rendir cuenta a la dirección del país las autoridades de La Habana que, con más de 2 millones de habitantes, sigue siendo el territorio de mayor complejidad de la nación, al tener confirmados 890 casos y mantener abiertos siete eventos de transmisión local.

Según especificó el gobernador Reinaldo García Zapata, en la capital se encuentra ingresadas 392 personas en los hospitales, de ellas 207 son casos confirmados. El índice hospitalario bajó a un 28% y el del uso de la terapia intensiva a 7%, una tendencia que también ha ido consolidándose.

Continúan en marcha, dijo, las medidas de reforzamiento en los municipios de Centro Habana y Habana Vieja, así como en los consejos populares de Luyanó Moderno, en el municipio de San Miguel del Padrón, y Latino, en el municipio del Cerro.

En esta ocasión, también se pasó revista a la situación epidemiológica de la provincia de Ciego de Ávila, en la cual, explicó el gobernador Tomás Alexis Martín Venegas, se han confirmado 93 casos. Actualmente están ingresados 261 pacientes, entre enfermos, contactos y sospechosos.

Las mayores complejidades del territorio han estado en los municipios de Morón, Ciego de Ávila, Venezuela y Florencia. De cuatro eventos de transmisión local, comentó, han cerrado tres y continúa abierto el del Turiguanó, donde se tienen aplicada la medida de cuarentena.

Acerca de varias opiniones de la población relacionadas con el futuro paso del país a la normalidad y la preocupación con el exceso de movimiento que ello ha generado, sobre todo en la capital cubana, el Primer Ministro consideró que la confianza hoy pudiera ser nuestro principal enemigo.

“Tenemos que evitar las malas interpretaciones y el exceso de confianza”, concluyó Marrero Cruz.

Tomado del sitio de la Presidencia de la República de Cuba

