Felicita Presidente de Cuba a trabajadores de la prensa

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, congratuló a los trabajadores de la prensa cubana en su Día, y les agradeció la entrega y el ejercicio ético de la profesión periodística.

En el Día de la Prensa Cubana, felicito a todos los que ejercen con dignidad y orgullo un oficio imprescindible a la sociedad. Hoy y siempre, plasmó en mandatario en su cuenta en Twitter.

A través de esa red social, Díaz-Canel reiteró su reflexión, expresada en el X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, efectuado en julio de 2018, donde apuntó que pueden faltar recursos materiales, pero nunca puede faltar el recurso moral y la ética revolucionaria, la cual ustedes cotidianamente aportan.

La prensa cubana celebra su Día cada 14 de marzo, para honrar la fecha de nacimiento del periódico Patria, fundado en 1892 por José Martí.

