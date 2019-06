Felicita Presidente de Cuba a Héroe de la República

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy al diputado y Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández, por su cumpleaños 54.

En un mensaje en la red social Twitter, el dignatario destacó la valentía que demostró Hernández, junto a otros 4 compañeros, cuando cumplió injusta prisión en cárceles de Estados Unidos por luchar contra el terrorismo.

Los duros años de injusta prisión en cárceles norteamericanas no pudieron quebrar tu entereza, valor y fidelidad, juntos a tus hermanos, escribió el presidente cubano en dicha plataforma digital.

Gerardo Hernández, junto a Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González, guardó injusta prisión en cárceles estadounidenses por prevenir la realización de hechos violentos, planeados desde el país norteño, contra Cuba.

