Felicita Esteban Lazo al equipo Matanzas !Campeón del Béisbol!

La Habana, Cuba. – Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado felicitó este domingo al equipo Matanzas que se declaró Campeón de la Serie Nacional de Béisbol en la recién concluida edición LIX del campeonato cubano.

Tras felicitar a los nuevos monarcas del béisbol en la Isla, el integrante del Buró Político del Partido Comunista de Cuba dijo en la red social Twitter “ambos merecían la victoria, pero solo podía haber un ganador”, en referencia al destacado desempeño del equipo de Camagüey, vicetitular por la porfía del gallardete.

En una final inédita bajo los nombres de Matanzas y Camagüey, ambos elencos se enrolaron una reñida competencia de 7 juegos a ganar 4, en la cual los matanceros se impusieron al superar a los camagüeyanos con marcador final de 11 carreras por 2 en el secto y definitivo partido en el estadio Candido González.

Con esta victoria Matanzas se ratificó como el equipo más estable de los últimos diez años en el béisbol cubano, al acumular un campeonato, dos segundos lugares y tres medallas de bronce.

