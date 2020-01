Felicita Díaz-Canel a Intendentes de toda Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente cubano Miguel Díaz-Canel felicitó en su cuenta de Twitter a todos los Intendentes designados en los municipios de Cuba en cumplimiento a lo establecido por la Constitución de la República.

Por nuevas formas de gobierno local más relevante en el municipio. Felicitaciones a los 168 Intendentes designados. Contamos con ustedes para fortalecer el gobierno municipal, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.



Este sábado y en apego a la Constitución de la República en los 168 municipios de Cuba las Asambleas municipales del Poder Popular designaron a los intendentes, los cuales tendrán la responsabilidad de conducir el desempeño del gobierno en cada localidad.

A partir de los cambios implementados en Cuba, los intendentes asumen un papel protagónico en la conducción de los gobiernos municipales, cuando el país se encamina hacia una mayor independencia y protagonismo en la toma de decisiones a nivel de los municipios.

