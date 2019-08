Felicita Díaz-Canel a ganadores del oro en Lima

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó mediante su cuenta en Twitter, a los ganadores cubanos de preseas de oro durante la jornada de jueves, en los Juegos Panamericanos de Lima.

Díaz-Canel calificó al luchador Mijaín López de digno abanderado de la delegación de la isla, al felicitarlo por su medalla de oro en el certamen, y escribió que es un Campeón de campeones, una gloria de Cuba, un digno abanderado. Felicitaciones Campeón. Toda Cuba sigue tu actuación y disfrutó el triunfo.

A la subcampeona olímpica de salto con pértiga, Yarisley Silva, por ganar su tercer título continental, le expresó que es una eterna campeona, Yarisley es Cuba. Felicitaciones campeona con toda admiración y cariño.

En el caso de la heptatlonista Adriana Rodríguez, el tweet del presidente cubano destacó que venció a fuerza de voluntad, tesón, dignidad y vergüenza.

El mandatario cubano también felicitó a Aimee Hernández y Yariulvis Cobas que se coronaron en los 2000 metros y al equipo de esgrima, victorioso en Lima.

