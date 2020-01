Exhorta Machado Ventura, en Ciego de Ávila, aprovechar el tiempo y sembrar más caña

Ciego de Ávila, Cuba.- El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, exhortó en Ciego de Ávila a concatenar bien todas las actividades, desde el corte hasta la molida, y recalcó que se debe ser exigente con la calidad de la caña.

Machado Ventura apreció el favorable paso del central azucarero Primero de Enero y la continuidad de labores para concluir el montaje tecnológico capital y la puesta en marcha del ingenio Ciro Redondo.

En la visita destacó que el Primero de Enero logró recuperarse de las 62 horas de atraso con que despegó, cumplió su compromiso para la llamada zafra chica y mantiene un rendimiento industrial superior a los nueve puntos.

El recorrido permitió constatar parte de los trabajos para dejar listos los 31 objetos de obra, que incluye el proyecto de mejoramiento tecnológico del central Ciro Redondo.

