Examina Díaz-Canel labor universitaria de 2017

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, preside en La Habana, la reunión de balance del cumplimiento de los objetivos de trabajo del año 2017 en la enseñanza universitaria cubana.

José Ramón Saborido, Ministro de Educación Superior, al leer el informe central, señaló que ese período fue de intensa labor, de compromiso y esfuerzos encaminados a dar respuesta a las misiones encomendadas.

Saborido significó que entre los resultados destaca haber revertido la tendencia descendente en la matrícula, con el consiguiente impacto social, económico y político que esa estrategia implica.

El Ministro apuntó que en esta última etapa ha sido la de mayor actividad subversiva y de manifestaciones cuestionadoras de las bases en que se sustenta la Revolución, lo cual explica lo oportuno de haber creado el observatorio social universitario. REPORTÓ LAZARO CHIANG MACATE.

