Evalúa Díaz-Canel marcha del programa nacional de viales

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, evaluó recientemente el Programa de Viales que se ejecuta en el país, e insistió en la necesidad de hacer uso de todas las tecnologías disponibles para las acciones de mantenimiento y reparación, incluidas las estrategias locales.

Explicó Raúl Díaz Guadarrama, director del Centro Nacional de Vialidad, que para detener el deterioro vial corresponde a las entidades constructoras de los territorios ejecutar con sistematicidad el restablecimiento de cunetas, el recrecimiento de paseos y la limpieza de alcantarillas.

El presidente Díaz-Canel indicó examinar con intencionalidad todos los viales que pueden recibir algún tipo de impacto debido a fuertes lluvias asociadas a eventos meteorológicos.

Hasta 2030 se mantienen como inversiones priorizadas las asociadas al desarrollo del cayerío norte del país y de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

