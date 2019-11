¡Estás, Comandante, Estás!

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Habana, Cuba. – Dicen que hace tres años reposas en el Cementerio de Santa Ifigenia. Dicen que tus cenizas descansan dentro de una gigante piedra con forma de grano de maíz. Dicen que partiste hacia el sueño eterno del que nunca se vuelve. Quienes dicen eso de ti, amigo, no saben de la inmortalidad, no creen que hay seres como tú que no descansan, que no reposan, que no se marchan para siempre porque les asiste el don de una existencia vitalicia.

Los que sabemos de tu fértil obra, de lo rebelde e indómito que anduviste por la vida, tenemos la certeza de que ni el fortísimo monolito que te guarda puede encerrarte ni aprisionarte ni ocultarte.

Porque tú, mi Comandante, estás tan presente, tan vívido, tan de verde olivo, que has vuelto a la Sierra Maestra y bajas nuevamente triunfal y altivo.

Fidel en todas partes

Han pasado tres años y nos rehusamos a creer que has partido. Es que tú, Fidel mío, Fidel de todos, sigues siendo luz que alumbra nuestros pasos y nos rescatas de las oscuras sombras.

Te vemos en la lucha diaria de estos tiempos; te vemos activo, dinámico, enérgico, en estos combates que precisan de tu guía y de tu voz. Estás dondequiera que necesitamos tu opinión, tu decisión, orientándonos en el camino.

Estás, Comandante, atento a nuestros quehaceres, haciendo obra junto a tu pueblo que batalla dura y arduamente, como le enseñaste. Fidel, te debemos tanto los hombres y mujeres de hoy, que no nos permitimos ni un segundo sin ti en las horas difíciles ni en las de celebraciones y éxitos.

Artesano de tanta historia, ten la certeza de que somos tus continuadores, prestos a seguir tu huella y tu ejemplo para vencer.

