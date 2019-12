Encabezó Primer Ministro de Cuba acto en el Ministerio de Turismo

La Habana, Cuba. – El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero, encabezó un acto político-cultural en la sede del Ministerio de Turismo por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución cubana.

En la red social de Twitter Marrero escribió: Participé junto a los cuadros y trabajadores del Ministerio de Turismo en el acto político-cultural por el aniversario del triunfo de la Revolución, donde se reconocieron los resultados individuales y del sector en el 2019.

En el acto fueron reconocidos varios trabajadores del sector del ocio, quienes sobresalieron como vanguardias en este año, informó el MINTUR en su perfil de Facebook.

A pesar de las prohibiciones impuestas este año por el gobierno de Estados Unidos, las cuales incluyen, entre otras, las restricciones de los viajes a Cuba, el turismo cubano continúa en la preferencia de miles de visitantes de diversas naciones del mundo.

