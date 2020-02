Preside Bruno Rodríguez  delegación cubana a Consejo de Derechos Humanos

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, encabeza la delegación de la isla al segmento de alto nivel de la 43 sesión del Consejo de Derechos Humanos, informó este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En un comunicado, precisó que el foro previsto del 24 al 28 de febrero sesionará en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Como parte de su programa en Ginebra, el canciller cubano intervendrá ante el Consejo y la Conferencia de Desarme y sostendrá encuentros con altos funcionarios de la ONU.

Rodríguez también dialogará con jefes de delegaciones asistentes al evento y realizará otras actividades.

