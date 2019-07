En los Símbolos Nacionales, toda nuestra historia (+Fotos)

Los diputados de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aprobaron la propuesta de dictamen del Proyecto de Ley de Símbolos Nacionales, en sesión a la que asistió el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El texto, que será presentado en el Período Ordinario de Sesiones del Parlamento, recoge el proceso de consulta y encuentros territoriales con más de 400 diputados, y que generaron casi 180 intervenciones.

Más de 100 cambios mereció el Proyecto de Ley de Símbolos Nacionales, expresión de la continuidad legislativa del país luego de la proclamación de la nueva Carta Magna.

La materia prima fundamental para el desarrollo de la informatización de la sociedad es el conocimiento, afirmó hoy el Ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, en la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento.

Ponderó que se trabaja en diversificar las formas de acceso a Internet y hacerlas asequibles, y describió al gobierno electrónico como un proceso transversal que debe verse más allá de la arista tecnológica.

El Titular de Comunicaciones estimuló a los parlamentarios a reflejar la idiosincrasia de su territorio en cada portal ciudadano, y se refirió a la informatización de los registros públicos como uno de los retos actuales.

En el debate, el diputado holguinero Agustín Chang señaló los problemas con el uso de los terminales de puntos de venta en entidades del comercio, por deficiencias en la conectividad, lo que desestimula el empleo de ese canal de pago electrónico.

Con la participación del Presidente de la Asamblea Nacional Esteban Lazo Hernández, los diputados de la comisión Agroalimentaria conocieron de los esfuerzos del Ministerio de la Agricultura para la recuperación ganadera.

Se informó que se incrementarán los pastos y forrajes con Moringa y Morera, y se incorporarán maíz, yuca y Soya, para sustituir la importación de materias primas para piensos, que anualmente ronda los 500 millones de dólares.

Los diputados conocieron que se han restablecido más de 170 centros de ganado en desarrollo para terneros, unos 50 de atención a novillas y un centenar de sitios para la ceba.

Al responder a preguntas de los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, sobre la inscripción en el Registro del Estado Civil, el Titular de Justicia, Oscar Manuel Silvera, informó que existen 312 oficinas en el país, con una plantilla no cubierta totalmente.

Precisó que el 30 por ciento de los libros que recogen la información están deteriorados, por lo cual una de las prioridades es avanzar hacia la digitalización del servicio.

Cuba garantiza la inscripción de los recién nacidos, lo que constituye una de las fortalezas de la Revolución, mientras continúa siendo una aspiración aún de muchas naciones en el mundo, destacó Silvera a los parlamentarios.

Enfatizó que se trabaja en la capacitación del personal del Registro Civil, completamiento de la plantilla, y para eliminar las deficiencias que generan demoras en el momento de la inscripción.

A movilizar a todo el potencial de las comunidades, en el esfuerzo de promover sus fuerzas creadoras y los valores y tradiciones asentados en el barrio convocó el funcionario del Parlamento Carlos Rafael Fuentes, en la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer.

Al exponer los resultados de los talleres regionales de Trabajo Comunitario Integrado, Fuentes insistió en la importancia de organizar con mayor frecuencia esos encuentros en circunscripciones y Consejos Populares para intercambiar experiencias.

Trascendió la importancia de movilizar a todos los integrantes del barrio para el desarrollo de proyectos tendentes a la solución desde la comunidad de los problemas que le afectan.

Una delegación de 51 deportistas representará a nuestro país en los Juegos Parapanamericanos, que se disputará en Lima, Perú, del 23 de agosto al 1ro de septiembre.

En la Comisión de Salud y Deportes, el director de organización y programación deportiva del INDER, Agustín Miguel, detalló la presencia cubana en la cita limeña, donde el propósito es superar lo alcanzado en Toronto 2015.

Los diputados conocieron que el abanderamiento de nuestra delegación a los Parapanamericanos tendrá lugar el próximo día 20, en la base del monumento a José Martí, en la habanera Plaza de la Revolución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.