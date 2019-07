En defensa de un proceso democrático y autóctono (+Fotos)

La Habana, Cuba. – En ningún lugar del mundo se desarrolla un proceso como el nuestro, que es autóctono, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo durante la aclaración de dudas de los parlamentarios sobre la nueva Ley Electoral.

Lazo recordó el nacimiento del Poder Popular, a instancias de Fidel, Raúl y Blas Roca, un sistema democrático en el que el pueblo postula y elige, pero también revoca a sus representantes.

Al referirse al debate entre los diputados, dijo que esas discusiones permiten a los legisladores ir aprendiendo, aunque se preparan cursos de capacitación diseñados para los parlamentarios.

El Presidente de la Asamblea Nacional recordó que a partir de la aprobación de la nueva Constitución se deben elaborar unas 70 normas jurídicas de diferentes tipos para dar complemento a la Carta Magna, así como a los intereses de organismos de la Administración Central del Estado.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo, señaló que la nueva Ley Electoral ha tenido más de 450 modificaciones, a partir del proyecto presentado a la Asamblea Nacional.

Entre esos cambios se refirió al concepto de residencia efectiva, que incluye la presencia física del ciudadano en el territorio nacional o de los actos que demuestren su voluntad de permanecer aquí con domicilio permanente.

Toledo recordó que el Partido no postula, sino las personas, quienes escogen a sus representantes, por lo que las Comisiones de Candidatura se basan en el consenso de cada Asamblea para seleccionar a aquellos propuestos.

El diputado señaló que los cambios estarán recogidos en el dictamen que se presentará mañana al plenario de la Asamblea Nacional, que debe votar sobre la nueva Ley Electoral, además de otras dos referidas a los símbolos nacionales y la pesca.

La diputada por Camagüey, Daikar Saladrigas, generó un rico debate a partir de la propuesta de estudiar la unificación de las edades que hoy son diferentes para distintas asuntos, como el derecho al voto o la edad laboral, entre otros.

José Antonio Carrillo, parlamentario por Nueva Paz, apoyó esa proposición, que también recibió el respaldo de Carmen Rosa Lopéz, legisladora por Guanajay, y de otros diputados como el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo.

Vilma Patricia Alvarado, representante de Playa, recordó que el 50 por ciento de los diputados son delegados electos por el pueblo en las bases quienes llevan la voz de todos a la Asamblea Nacional.

Este es un Parlamento de servicios, no de negocios, subrayó el diputado cienfueguero, Enrique Richard López, quien subrayó que aquí está la continuidad de la Revolución de Fidel y Raúl.

Diputados analizan proyecto de Ley Electoral

Con la participación del Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, diputados de la Asamblea Nacional emitieron sus criterios sobre el proyecto de Ley Electoral, que será aprobada por el Parlamento.

Reunidos en el Palacio de Convenciones, los legisladores aportan sus opiniones y enriquecen el texto del proyecto de Ley Electoral, que como establece la Constitución, será aprobada antes del plazo de los seis meses de refrendada la nueva Carta Magna.

Con la participación de Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, parlamentarios realizaron aclaración de dudas sobre el proyecto legislativo, y expresaron valiosas consideraciones.

Los criterios y dudas se emitieron en ejercicio democrático, lo que permitirá al Parlamento este sábado aprobar la Ley Electoral y el nuevo Consejo Electoral Nacional.

