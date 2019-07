Empresarios extranjeros mantienen apuesta por Cuba

La Habana, Cuba. –A pesar de las presiones de Estados Unidos, el empresariado extranjero presente en Cuba mantiene la apuesta por el país, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel al intervenir en la Comisión parlamentaria de Atención a los Servicios.

Ese grupo de diputados escuchó un informe sobre la marcha y perspectivas de la inversión extranjera, un asunto que, dijo Díaz-Canel, resulta necesario para obtener capital, tecnología y conocimientos en el camino del desarrollo de la nación.

El presidente cubano reiteró la necesidad de sustituir importaciones y aumentar las exportaciones para potenciar la industria nacional, que tiene que encadenarse a la inversión extranjera con el aporte de productos y servicios.

Hemos dicho que la producción nacional tiene que encadenarse con el turismo, un sector con alta presencia de capital foráneo, pero que gasta muchas divisas en la importación, señaló Díaz-Canel.

El presidente cubano pidió dejar a un lado los prejuicios y defender al turismo, porque es una de las fuentes de divisas más estables del país y con potencialidades para seguir creciendo y fomentar la economía.

Díaz-Canel se refirió a las más recientes medidas gubernamentales que buscan fortalecer a la empresa estatal, que cuando se encadene con el turismo y la inversión extranjera podrá recibir una parte de la liquidez para que puedan desarrollar sus producciones.

Puso como ejemplo los esfuerzos que se realizan ahora por el Ministerio de la Agricultura que identificó 8 proyectos para incrementar la producción de cerdo y pollo a partir del pienso local, iniciativas que toman las experiencias de Fidel.

No tenemos ninguna limitación en la Ley para que cubanos que viven en el extranjero inviertan en Cuba, analizando cada caso y viendo su proyección hacia el desarrollo del país, subrayó Díaz-Canel.

La directora general de Inversión Extranjera, Deborah Rivas, explicó a los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios, la marcha de ese proceso, que aún no ha logrado los niveles que requiere el país.

La directiva del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera detalló que los inversionistas consideran como ventajas para colocar capital en Cuba, el crecimiento sostenido del turismo, la seguridad del país y el alto nivel de preparación de sus recursos humanos.

La cooperación externa con Cuba tiene como principio la solidaridad, sin condicionamientos, ni intentos de injerencia en los asuntos internos del país, dijo Rivas en otro momento de su intervención ante los legisladores.

La funcionaria señaló que a pesar del bloqueo, hay una tendencia creciente y sostenida en la cooperación externa, aunque hay que dirigir ese flujo hacia los puntos que necesita el país.

Con la participación del Primer Vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, los diputados de la Comisión Agroalimentaria expusieron las estrategias para el desarrollo sostenible en la producción de alimentos.

Avanzar en la seguridad alimentaria, mejorar la manutención y lograr cosechas razonables se incluyen en los planes para facilitar el acceso a alimentos que propicien una vida sana y activa.

Para garantizar esos productos económicos y sanos que satisfagan las preferencias, los diputados destacaron la necesidad de emplear los adelantos de la ciencia y la técnica y lograr el encadenamiento productivo.

Intercambiaron con los parlamentarios sobre el tema los ministros de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones, y de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, quienes avalaron las potencialidades que existen en el empeño de satisfacer la demanda de alimentos para el pueblo.

Tenemos la tarea y obligación de reducir el nivel de importaciones sin que la economía cubana decrezca, subrayó a los diputados de la Asamblea Nacional el Titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil.

En la Comisión Económica del Parlamento, que analizó la sustitución de importaciones y sus perspectivas, el Ministro remarcó que constituye requisito esencial y prioritario incentivar la industria nacional, y que sus productos sean competitivos y de calidad.

Dijo que en los últimos años Cuba ha importado por encima de las posibilidades de la economía, tendencia que -insistió- tenemos que revertir con producciones logradas dentro de la Isla.

Hay que proteger la industria nacional porque nos da soberanía, seguridad, genera empleo y es la vía que permite el desarrollo del sector y el país, expresó Gil y enfatizó que la mentalidad importadora afecta la creatividad y limita la búsqueda de soluciones.

No se puede ver a Comunales separado de la salud del pueblo que es sagrada para la Revolución, enfatizó el miembro del Buró Político y Presidente del Parlamento Esteban Lazo en la Comisión de Salud y Deporte, que debatió sobre la higiene comunal.

Insistió en que hay que cambiar la mentalidad para resolver el problema de la basura y el esfuerzo debe ser colectivo así como consideró que en la inmensa mayoría de la población, y también en muchos dirigentes y cuadros, no hay percepción clara del peligro que trae el fenómeno para la salud.

Varias dificultades se constataron en el control de la higiene comunal, entre ellas la presencia de microvertederos y macrovertederos donde se ubican los contenedores, porque no se cumple la recogida y existe indisciplina social.

Los diputados coincidieron en que hay que aplicar fuertes medidas punitivas a quienes violan la ley y organizar los procesos en Comunales.

En otra comisión de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, la vicepresidenta Inés María Chapman insistió en eliminar las trabas en el proceso de entrega de la documentación necesaria para realizar acciones constructivas.

Detalló que desde la entrada en vigor de las normas jurídicas para ordenar y legalizar el estatus de la vivienda, hace apenas dos meses, más de 7 mil personas se han presentado en las oficinas territoriales de Planificación Física.

El presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles, informó que al cierre de mayo se detectaron más de 7 mil nuevas acciones violatorias, las cuales hay que erradicar de inmediato.

En la última jornada de trabajo en comisiones del Parlamento, se mencionó entre las violaciones urbanísticas más reiteradas los cambios estructurales de locales sin los registros establecidos.

Estamos en condiciones de hacer un verano superior, aun en medio de las restricciones económicas, porque sobran motivaciones, experiencia y voluntad, aseguró Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Dos comisiones parlamentarias reunidas de conjunto analizaron las acciones que se emprenden para garantizar opciones diversas y acordes con el concepto de propiciar esparcimiento sano y formativo.

Susely Morfa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, informó los fundamentos del programa de aseguramiento para la recreación en el verano, que es una prioridad -subrayó- del Partido y del gobierno.

Varios diputados expusieron experiencias en sus territorios, con énfasis en las actividades en los barrios y las comunidades de difícil acceso, y reconocieron la revitalización de los campamentos de verano, el excursionismo y las visitas a lugares históricos.

La prevención clave de la disciplina

Los parlamentarios en intercambio con representantes de la Fiscalía, el Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior, destacaron que la prevención es lo más eficaz para evitar las indisciplinas sociales.

Arien Mantecón, diputado por Matanzas, trasmitió la preocupación por la demora en la presencia de efectivos en el nivel primario de enfrentamiento a determinados hechos delictivos y se criticó la falta de rigor en algunas sanciones.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, informó que el nuevo código penal estará en correspondencia con el Estado de Derecho e incluirá normas rigurosas apegadas a la seguridad jurídica de los ciudadanos.

La diputada villaclareña Annia Aparicio señaló en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos la importancia del Jefe de Sector en las labores profilácticas para el orden de conjunto con las organizaciones.

