Elecciones, democracia e historia: a dos semanas del 19 de abril

Como ya hemos informado, la Comisión de Candidaturas Nacional trabaja en la evaluación de las propuestas realizadas por los diputados, con vistas a conformar las candidaturas que serán presentadas el 19 de abril para la elección de la nueva dirección del Parlamento y los integrantes del Consejo de Estado.

Sobre el tema, el Vicepresidente de dicha Comisión, Alfredo Machado López, señala que las referidas candidaturas se ponen ese día a consideración de la Asamblea Nacional, en votación abierta.

Dicho proceso se hace primero para la elección de la jefatura del Parlamento, y luego para el Consejo de Estado, aclara, y resalta que constituye un derecho de los legisladores modificar total o parcialmente las respectivas candidaturas.

En ambos casos -afirma Machado López- luego de ser aprobadas estas se someten al voto libre, directo y secreto de los diputados.

En Cuba, el Presidente del Consejo de Estado se elige en elecciones de segundo grado, o sea, son los diputados, electos por el pueblo y en representación de este, quienes aprueban la candidatura y luego, de forma directa y secreta, ejercen su derecho al voto.

Para llegar a ese momento, desde que en junio pasado fueran convocadas las elecciones generales, se transitó por diferentes pasos electorales, en los cuales participó directamente el pueblo o sus representantes electos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral, artículo 145, los miembros electos para el Consejo de Estado toman posesión de sus cargos ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Sobre la sesión constitutiva del nuevo Parlamento y la elección del Consejo de Estado, el próximo 19 de abril, seguiremos ampliando en próximos espacios.

