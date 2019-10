El adiós del mundo entero a una joya universal

La Habana, Cuba. – Alicia Alonso se ha ido y nos deja un enorme vacío, pero también un insuperable legado. Ella situó a Cuba en el altar de lo mejor de la danza mundial. Gracias Alicia por tu obra inmortal. SomosCuba, escribió el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta en Twitter, como otras personalidades del orbe.

El Ballet Nacional de Cuba, la UNEAC, La Federación Estudiantil Universitaria y el bailarín y director cubano Carlos Acosta resaltaron la extraordinaria obra de la prima ballerina assoluta, quien falleció a los 98 años.

Instituciones gubernamentales y públicas de diferentes partes del mundo también se hicieron eco de su legado, como el Ministerio de Cultura de Colombia y la Secretaría de Cultura de México.

Igualmente destacan el legado de Alicia Alonso agencias de prensa globales, diarios y televisoras como Telesur, Prensa Latina, EFE, AFP, REUTERS, y el periódico español El País.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.