Dos visiones encontradas chocaran en Lima

La Habana, Cuba. – La venidera Octava Cumbre de Las Américas, que se realizará en Perú a mediados de mes, enfrentará dos visiones diferentes sobre América Latina, consideró el politólogo y bloguero cubano Iroel Sánchez.

Al ahondar sobre esa opinión, señaló que chocarán un enfoque regional integracionista y la visión hegemónica de Estados Unidos, que pretende de alguna manera una relación absolutamente de subordinación y de servicio en la región.

El periodista estimó que excluir a Venezuela del encuentro revela una confrontación de Estados Unidos con la Revolución Bolivariana, pero también con países como Cuba, Bolivia y Nicaragua.

Habitual participante en el programa televisivo La pupila asombrada, Sánchez es uno de los tres cubanos invitados a impartir conferencias en la Cumbre de los Pueblos, una reunión de los movimientos sociales y populares, que sesionará en Lima de manera paralela a la cita de jefes de Estado.

Al referirse a la resurrección por parte de la administración Trump de la Doctrina Monrooe, Iroel Sánchez afirmó que es un intento de legitimar, en pleno Siglo XXI, el derecho a la injerencia en función de objetivos hegemónicos.

Esa va a ser también una visión rechazada por los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, e incluso por naciones que no integran ese bloque, pero que demandan respeto a su soberanía, estimó el bloguero.

Sobre el tema central de la Cumbre, Gobernabilidad democrática frente a la corrupción, explicó que es un fenómeno esencial en la dinámica de funcionamiento del capitalismo en las condiciones de subdesarrollo que se hace mucho más evidente en América Latina que en Estados Unidos o Europa.

Hay un panorama complejo en Latinoamérica, pero Iroel Sánchez confía en que en Perú haya voces que defiendan la soberanía de los pueblos.

(Visited 1 times, 44 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.