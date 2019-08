Dos oros al unísono para Cuba

Por: Mauro Díaz Vázquez

Lima, Perú. – En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el saltador largo Juan Miguel Echavarría y el luchador greco Ismael Borrero lograron, casi a la vez, el título panamericano en sus respectivas disciplinas.

Echavarría, de 20 años, se ha consolidado como una de las figuras más importantes del atletismo mundial, y cumplió con los pronósticos precompetencia, al agenciarse la prueba con un salto de 8, 27 metros, superando al jamaicano Tajay Gayle.

Por su parte, Ismael Borrero, campeón olímpico de Río 2016, demostró que el cambio de división no le afectó, y se vio sólido durante todo el torneo en los 67 kilogramos, ganando todos sus combates por superioridad, incluida la final contra el venezolano.

Con esos resultados, Cuba logra de forma consecutiva su décimo sexta y décimo séptima preseas de oro, con lo que se acerca a sus rivales más cercanos del medallero.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.