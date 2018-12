Diputados debaten sobre temas vitales

Este martes los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular recibirán información sobre temas vitales para el país, como parte de las jornadas previas al segundo período ordinario de sesiones de la IX Legislatura, que comenzará el 21 de diciembre.

Profundizarán sobre el proceso de informatización de la sociedad, cuestión sobre la que la Comisión de Atención a los Servicios dialogó este lunes en presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

También los diputados conocerán sobre el estado del programa de la Vivienda, un sector priorizado en Cuba, con déficit habitacional de más de 900 mil casas.

Además, se presentará el proyecto de Carta Magna, luego de las modificaciones que hizo la Comisión para la Reforma Constitucional, a partir de las propuestas de la población durante el proceso de consulta popular, y luego se realizará su estudio individual en comisiones.

(Visited 1 times, 27 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.