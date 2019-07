Diputados cubanos estudiaron proyectos de leyes

Luego de una intensa jornada matutina en la que los diputados recibieron información de los Ministerios de Turismo e Industrias, y conocieron sobre el estado de implementación de los Lineamientos, dedicaron la tarde a estudiar, de forma individual, los proyectos de leyes de Pesca, Símbolos Nacionales y Electoral.

Los tres documentos serán presentados el próximo sábado 13 de julio en el Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.



Durante la mañana, con la presencia del Presidente Miguel Díaz Canel, el Titular de Turismo, Manuel Marrero, informó sobre la situación actual del sector, y subrayó que, a pesar del complejo escenario actual, estamos preparados y en mejores condiciones para enfrentar y buscar alternativas.

Puso énfasis en el impacto negativo del bloqueo y las nuevas medidas de Washington, y remarcó que Cuba no renuncia al desarrollo del turismo.

El ministro del Turismo, Manuel Marrero Cruz, al dar respuesta al joven diputado de La Habana Danny Díaz sobre las ofertas del Campismo Popular, informó que para este verano se acondicionaron varias instalaciones.



Al intervenir en la cuarta jornada parlamentaria el titular de Turismo informó que se incrementarán las ofertas gastronómicas y se incluyen en las actividades de animación el componente cultural y la cubanía.

La diputada por Coralillo Marilys Díaz se preocupó por introducir en los planes de Turismo los baños mineromedicinales, a lo que el Ministro del Sector informó que se tendrán en cuenta en la medida en que se realice el mantenimiento de las instalaciones.

Manuel Marrero también aclaró al diputado tunero Antonio Carrera sobre la protección del entorno, que se tiene en cuenta el Plan de Estado Tarea Vida a la hora de acondicionar áreas y edificar hoteles.

Fortalecer el vínculo con universidades al aplicar trabajos científicos en las empresas es objetivo del Ministerio de Industrias, enfatizó su Titular Alfredo López, ante el plenario de la Asamblea Nacional del Poder Popular que dirige Esteban Lazo.

Resaltó en la rendición de cuenta, a la que asistió el presidente Miguel Díaz-Canel, que al cierre del primer trimestre dar baja a equipos en desuso con la tarea Hierro Viejo, aportó dos mil toneladas de acero provenientes de la Unión de Ferrocarriles y otras entidades.

Alfredo López acentuó que completar el equipamiento especializado para el reciclaje en polos turísticos permitió duplicar la recuperación de materias primas.

La puesta en marcha de la línea de envases de cartón ondulado en Compacto Caribe SA, garantizó la sustitución de importaciones de millones de cajas, dio a conocer el sector a los parlamentarios.

